Εκτός με ίωση ο Πάλμερ-Μπράουν δύο μέρες πριν το ματς με τον Άρη

Ένα σημαντικό πρόβλημα προέκυψε για τον Παναθηναϊκό από την σημερινή προπόνηση, αφού ο Πάλμερ-Μπράουν έμεινε εκτός με ίωση.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Κορωπί την επομένη του αγώνα με τον Πανσερραϊκό και της νίκης που πήρε με 3-0 κόντρα στους Σερραίους στο ΟΑΚΑ για την 16η αγωνιστικής της Stoiximan Superleague.

Η προπόνηση αυτή επεφύλασε μία δυσάρεστη είδηση για τον Ράφα Μπενίτεθ, αφού ο Ισπανός τεχνικός είδε τον Πάλμερ-Μπράουν, που δεν αγωνίστηκε κόντρα στον Πανσερραϊκό, επειδή εξέτισε ποινή καρτών, να μένει εκτός λόγω ίωσης μόλις δύο μέρες πριν τον κρίσιμο μονό αγώνα με τον Άρη για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι ξεκίνησαν βασικοί στην αναμέτρηση με τα «λιοντάρια» έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία έκανε ο Ντέσερς.