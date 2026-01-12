Θα προλάβει ο Παναθηναϊκός την 4η θέση; Η απάντηση του υπερυπολογιστή

Οι πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός να μπει στα Play Offs για το πρωτάθλημα.

Με την χθεσινή του νίκη επί του Πανσερραϊκού, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και ένα ματς λιγότερο (σ.σ αυτό με τον ΟΦΗ) έφτασε τους 25 βαθμούς και έπιασε τον Βόλο στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Παραμένει όμως 6 πόντους πίσω από τον Λεβαδειακό που είναι 4ος και πάει από επιτυχία σε επιτυχία.

Ο ρεαλιστικός στόχος για τους «πράσινους» στο πρωτάθλημα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της αυτής της θέσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν και στα Play Offs για τις θέσεις 1-4.

Τι πιθανότητες όμως έχει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ για να το καταφέρει αυτό; Ο υπερπολογιστής του Football Meets Dats ανέλυσε τα δεδομένα που υπάρχουν και έβγαλε το αποτέλεσμα...

Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού

Σύμφωνα λοιπόν με το FMD, η λέξη της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, το πιο πιθανό είναι να βρει τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την 5η να είναι η αμέσως επόμενη πιο πιθανή.

Οι πιθανές θέσεις του Παναθηναϊκού

4η θέση: 48,4%

5η θέση: 29,9%

6η θέση: 9,3%

3η θέση: 7%

7η θέση: 3,1%

2η θέση: 1,2%

8η θέση: 0,7%

1η θέση: 0,2%

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα 11 παιχνίδια να δώσει για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, εκ των οποίων τα 5 είναι εντός έδρας και τα 6 μακριά από την φυσική του έδρα, το Απόστολος Νικολαΐδης.

