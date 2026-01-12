Η κακή ΑΕΚ, ο καλός βαθμός και η... αηδία των «συμμάχων»!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την Ένωση που ήταν αναμενόμενα αγνώριστη, τα λάθη που προκάλεσαν την γκέλα και την επικοινωνιακή γελοιότητα των ανταγωνιστών...

Κανονικά δεν χρειάζονται περισσότερες από ελάχιστες λέξεις για να αναγνωρίσουμε το λόγο για τον οποίο η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το ματς στη Θεσσαλονίκη με αντίπαλο τον Άρη. Ήταν κακή, δεν είχε κάποιον ποδοσφαιριστή της μεσοεπιθετικά να ξεχωρίσει, αντιθέτως ήταν σε μέτρια (sic) βραδιά όλοι τους και παράλληλα τον προπονητή της... Οπότε λογικά και αναμενόμενα ήρθε αυτή η γκέλα, διότι τέτοια είναι για ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, απέναντι στον Άρη που 'χει καλωπίσει ο Μανόλο Χιμένεθ και ελέω επιστροφών! Το ισόπαλο 1-1 αν δεν υπήρχαν οι τελευταίες φάσεις της Ένωσης στο ματς, της διπλής με το τετ α τετ Ελίασον που βγάζει ο Αθανασιάδης και στο ριμπάουντ το κάκιστο πλασέ σε κενή εστία του Γιόβιτς και έπειτα το σουτ του Μάνταλου από το ύψος του πέναλτι που βρίσκει η μπάλα και πάει κόρνερ, θα ήταν ένα κολακευτικό αποτέλεσμα για τον Δικέφαλο. Ωστόσο δεν γίνεται να προσπεράσουμε τις πλέον κλασικές ευκαιρίες ολόκληρου του αγώνα και ήταν αυτές που προαναφέρω και ενώ το ματς ήταν στο 1-1.

Η ΑΕΚ με κανέναν να διακρίνεται δεν γίνεται παρά να είναι ικανοποιημένη με τον βαθμό ισοπαλίας μιας και η εικόνα για ομάδα που θέλει πάση θυσία τη νίκη για να διατηρεί στην κορυφή δεν ήταν αυτή που έπρεπε: για να το θέσω κομψά! Κάτι που αναγνώρισε ο Μάρκο Νίκολιτς και φυσικά ο Ορμπελίν Πινέδα. Ωστόσο υπάρχει κομμάτι που δικαιολογείται, όπως είναι η απουσία ρυθμού ελέω διακοπής, αλλά και αντίστοιχο (σ.σ.: κομμάτι) που δεν δικαιολογείται: όπως η έλλειψη έντασης, επιθυμίας και προσπάθειας τουλάχιστον αντίστοιχης με εκείνη του αντιπάλου. Δεν λέω αδιαφορία διότι δεν υπήρχε τέτοια, αλλά επιθυμία επίσης δεν υπήρχε, αντιθέτως διέκρινες σε όλες τις μπάλες τις βασικές διεκδικούμενες μια χαλαρότητα και λιγότερη προσπάθεια από ότι συνέβαινε από τους αντιπάλους ποδοσφαιριστές. Ελέω των παραπάνω πρέπει να αισθάνεται καλά η Ένωση με τον βαθμό της ισοπαλίας σε μια έδρα που και οι ανταγωνιστές της δεν ανταποκρίθηκαν...

Κάτι που σημειώναμε ολες τις προηγούμενες μέρες και το επισήμανε κατ' επανάληψη στις ομιλίες του και αναλύσεις ο Μάρκο Νίκολιτς στους παίκτες του και γι' αυτό δεν έχουν καμία δικαιολογία για την γκέλα! Έπειτα θα έπρεπε να αναδείξω και να εστιάσω στο κομμάτι της καθυστερημένης εισόδου στο ματς του Κουτέσα, λάθος του Νίκολιτς, όπως και το γεγονός πως από το ημίχρονο δεν αντικατέστησε τον κάκιστο Ζοάο Μάριο (και άλλοι δεν τράβηξαν είπαμε, όπως Πινέδα, αλλά ο Πορτογάλος ήταν...), ωστόσο δεν μας το επιτρέπουν οι γελοιότητες περί διαιτησίας από τους ανταγωνιστές και πιο συγκεκριμένα από τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, τόσο σε επίσημο επίπεδο και από τους δυο, όσο και μέσω των ελεγχόμενων Μέσων τους και του mediaκου υπαλληλικού προσωπικού! Τον Άρη τον δικαιολογώ να διαμαρτυρηθεί και φυσικά να αναφερθεί στη φάση του γκολ που του ακυρώνεται επιλεκτικά, δεν θα μιλήσει για το γκολ που βρήκε και ισοφάρισε για να αναδείξει ότι δεν έπρεπε να μετρήσει, αυτό έλειπε και μη τρελαθούμε κιόλας.

Ωστόσο οι έως πρότινος σύμμαχοι και λατρεμένα φιλαράκια με τι θράσος το κάνουν; Αυτό που σου λέει ότι απευθύνομαι σε ένα κοινό που το θεωρώ χαμηλού επιπέδου και μηδενικής ικανότητας σκέψης και αντίληψης: δεν είναι δυνατόν σε ματς στο οποίο το γκολ της ισοφάρισης προέρχεται από ανύπαρκτο κόρνερ και στην εκτέλεσή του προκύπτει ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΗ αγκωνιά του Καντεβέρε στον Γιόβιτς, να αναφέρονται επιλεκτικά στη φάση του τέρματος που ακολουθεί μετά και θα έδινε τη νίκη στον Άρη και θα μιλούσαμε για πεντακάθαρη αλλοίωση πρωταθλήματος και αποτελέσματος! Μόνα-ζυγά μονόζυγα δεν γίνεται γλυκά μου παιδιά και αν ήσασταν στη θέση της ΑΕΚ να μετρήσουν αυτό το γκολ σε βάρος σας θα είχατε κάνει... επανάσταση. Μιλάμε για φάση και στιγμή στο ματς όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγείται και αν δεν βρει γκολ εκεί ο Άρης δεν γνωρίζει κανείς την εξέλιξή του έπειτα και έως το τέλος του ματς, αλλά μην πάμε τόσο μακριά, ως το τέλος του πρώτου 45λεπτου!

Η αηδία των "συμμάχων" δεν χρειάζεται να αποπροσανατολίσει την ΑΕΚ η οποία πρέπει να εστιάσει στο καμπανάκι που χτύπησε δυνατά για την εικόνα και κυρίως την προσπάθεια, την ένταση, την επιθυμία και το... μπλαζέ (όχι αδιάφορο επαναλαμβάνω) ύφος! Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από δυο σερί νίκες μπροστά της με ΟΦΗ και Παναθηναϊκό δίχως δεύτερη σκέψη και χωρίς καμία δικαιολογία! Όσο για τα συνεταιράκια που τα σπάσανε σημειώνω ξανά το εξής: αν δεν τους αρέσουν οι διαιτησίες να αλλάξουν τους πίνακες και την ΚΕΔ ολόκληρη: θαρρεί κανείς ότι απευθύνονται σε 5χρονα; Αυτοί έχουν τα κουμάντα: κι αν δεν πάνε πλέον πακέτο μας είναι παντελώς αδιάφορο: η Ένωση του Ηλιόπουλου το γνωρίζουν καλά (και το χλευάζουν άλλωστε μεταξύ τους) δεν ασχολείται με αυτά... Ακύρωσαν γκολ υπέρ της ΑΕΚ και έγινε είδηση παντού στα ελεγχόμενα ΜΜΕ και το ότι μέτρησαν γκολ που δεν έπρεπε ΠΟΤΕ το πέρασαν και δεν το ακούμπησαν: βρε ουστ!