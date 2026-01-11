Μπενίτεθ: «Είδαμε τι μπορεί να μας δώσει ο Τεττέη, δίνουν διαφορετικά πράγματα οι νέοι παίκτες»

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού με 3-0.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του στο αποψινό παιχνίδι στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της νίκης του Παναθηναϊκού επί του Πανσερραϊκού με 3-0.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως ναι μεν υπήρξαν τα πέναλτι νωρίς, ωστόσο κι αυτά ήρθα γιατί η ομάδα πίεσε. Εξήγησε πως οι νέοι παίκτες, δηλαδή εκείνοι που γύρισαν από μεγάλη απουσία (Ρενάτο, Κυριακόπουλος, Πελίστρι) και οι μεταγραφές (Τεττέη) δίνουν χαρακτηριστικά που δεν είχε η ομάδα ενώ βοηθούν να ανέβει η ποιότητα των προπονήσεων και αυξάνουν τον εσωτερικό ανταγωνισμό.

Τέλος, όσον αφορά τον Ανδρέα Τεττέη, που έκανε απόψε το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι», ανέφερε πως φάνηκε απόψε τα στοιχεία που μπορεί να δώσει στην ομάδα, δηλαδή ενέργεια, τελικές μέσα από την περιοχή και καλές κινήσεις.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Για τον Τεττέη:

«Νομίζω πως είδαμε τι μπορεί να μας δώσει, Ενέργεια, τελικές προσπάθειες, μέσα στην περιοχή, καλές κινήσεις ,αυτά περιμένουμε από κείνον».

Για το αν ήταν μεγαλύτερο κέρδος οι επιστροφές που είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός:

«Ξεκινήσαμε καλά. Υπήρχαν τα πέναλτι αλλά επειδή πιέζαμε. Μετά είχαμε κι άλλες ευκαιρίες Οι νέοι παίκτες μας έδωσαν κάποιες ευκαιρίες. Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Τεττέη, Ρενάτο. Έχουν να δώσουν διαφορετικά πράγματα, άλλα χαρακτηριστικά που έλειπαν. Θα βοηθήσουν στον εσωτερικό ανταγωνισμό και τις προπονήσεις».