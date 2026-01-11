Γένσεν: «Είμαι θυμωμένος, δεν πρόκειται να πάρουμε πίσω το γκολ»

Ο Φρέντρικ Γένσεν δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για την απόφαση ακύρωσης του τέρματος του Ντούντου αδυνατώντας να καταλάβει τον λόγο.

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός του Άρη μίλησε στα κανάλια Novasports υποστηρίζοντας ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη. «Αξίζαμε τους τρεις πόντους. Ξέρουμε πως παίξαμε καλά. Το ξέρει και ο κόσμος. Έχω την αίσθηση ότι αξίζαμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να είναι περήφανοι για την προσπάθεια μας», είπε και ρωτήθηκε για την επίμαχη φάση. «Δεν πρόκειται να πάρουμε πίσω αυτό το γκολ. Είμαι θυμωμένος, αλλά δεν θα ασχοληθώ παραπάνω. Βασικά όλοι είμαστε θυμωμένοι», απάντησε.

Σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες είπε ότι… «μάλλον ήμουν ο μοναδικός που ένιωθα σαν το… σπίτι μου» και αναφέρθηκε στο γκολ που πέτυχε αλλά και στον αγώνα που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό. «Ως επιθετικός, πάντα θέλω να βοηθάω. Είναι σημαντικό ότι αντιδράσαμε και ισοφαρίσαμε αλλά θα ήταν ακόμη καλύτερο αν νικούσαμε. Τώρα έχουμε τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Το μόνο που μας λείπει από τα ντέρμπι είναι η νίκη. Έχουμε την ευκαιρία της πρόκρισης σ’ ένα παιχνίδι το οποίο είτε το κερδίζεις και συνεχίζεις είτε πας σπίτι σου».