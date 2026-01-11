Ο Ζαρουρί στο 11' με πέναλτι έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Ο Παναθηναϊκός από το 15' προηγείται 2-0 του Πανσερραϊκού με δεύτερο πέναλτι, μετά το πρώτο που εκτέλεσε ο Τζούριτσιτς κι ευστόχησε με τη δεύτερη προσπάθεια.

Στο 11' ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα σε μονομαχία του Καλάμπρια με τον Τσαούση. Ο Φωτιάς, όμως, όπως και στο 2', τον κάλεσε στο VAR για να ελέγξει τη φάση, θεωρώντας ότι ο Ιταλός μπακ κλότσησε τον αντίπαλο.

Ο Κατοίκος είδε αρκετές φορές τη φάση και τελικά αποφάσισε πέναλτι. Ο Ζαρουρί στο 15' πήγε στην εκτέλεση κι ευστόχησε για το 2-0.

Το 2-0 του Παναθηναϊκού