Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Δεύτερο πέναλτι και 2-0 ο Ζαρουρί
Ο Παναθηναϊκός από το 15' προηγείται 2-0 του Πανσερραϊκού με δεύτερο πέναλτι, μετά το πρώτο που εκτέλεσε ο Τζούριτσιτς κι ευστόχησε με τη δεύτερη προσπάθεια.
Στο 11' ο Κατοίκος έδειξε την άσπρη βούλα σε μονομαχία του Καλάμπρια με τον Τσαούση. Ο Φωτιάς, όμως, όπως και στο 2', τον κάλεσε στο VAR για να ελέγξει τη φάση, θεωρώντας ότι ο Ιταλός μπακ κλότσησε τον αντίπαλο.
Ο Κατοίκος είδε αρκετές φορές τη φάση και τελικά αποφάσισε πέναλτι. Ο Ζαρουρί στο 15' πήγε στην εκτέλεση κι ευστόχησε για το 2-0.
Το 2-0 του Παναθηναϊκού
