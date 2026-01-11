Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Ο Τζούριτσιτς με τη δεύτερη έκανε το 1-0
Γκολ με το «καλησπέρα» για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Πανσερραϊκό.
Σ' εκτέλεση κόρνερ στα 37 δευτερόλεπτα (!) ο Ιβάν έριξε στο έδαφος τον Τουμπά, ο Κατοίκος δεν έδωσε κάτι, αλλά κλήθηκε στο VAR από τον Φωτιά και τότε έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Τζούριτσιτς στο 4' ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία δεν ήταν καλή, ο Τσομπανίδης απέκρουσε προσωρινά και ο Σέρβος πήρε το ριμπάουντ και με δεύτερη προσπάθεια άνοιξε το σκορ.
Το 1-0 του Παναθηναϊκού
