Χιμένεθ: «Είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες και σκοράραμε δύο γκολ»

Ο Μανόλο Χιμένεθ πέταξε την… σπόντα του για το γκολ (του Ντούντου) που ακυρώθηκε στην ισοπαλία με την ΑΕΚ.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο Ισπανός προπονητής του Άρη έριξε την αιχμή του για την απόφαση ακύρωσης του τέρματος του Βραζιλιάνου Ντούντου έπειτα από παρέμβαση του VAR. Την ώρα που έκανε δηλώσεις, έπεσε το ξύλινο banner της διοργανώτριας αρχής του Πρωταθλήματος και είπε… «να δούμε και στο VAR πώς έπεσε».

Νωρίτερα είχε σταθεί στην ακύρωση του τέρματος λέγοντας ότι… «απέναντι σε μια ομάδα με τις δυνατότητες της ΑΕΚ, θεωρώ ότι αξίζαμε τη νίκη. Το γκολ της ΑΕΚ προέρχεται από ανθρώπινο λάθος. Είχαμε τις καλύτερες ευκαιρίες και σκοράραμε δύο γκολ. Η ομάδα τα έδωσε όλα. Είμαστε σε μια διαδικασία κατά την οποία προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τους τραυματίες. Υποφέραμε όλο αυτό το διάστημα με τόσες απουσίες και θα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να παλεύουμε με τον ίδιο τρόπο και όχι μόνο με ομάδες του επιπέδου της ΑΕΚ αλλά με όλες».