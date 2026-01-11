Η τελευταία φορά που βρέθηκε ο Πελίστρι στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Η προηγούμενη φορά που αγωνίστηκε ο Φακούντο Πελίστρι και η τελευταία που βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα τον Πανσερραϊκό στο ΟΑΚΑ (21:00-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague έχοντας τον Φακούντο Πελίστρι στο αρχικό του σχήμα.

Ο Ουρογουανός εξτρέμ έχει λείψει πολύ φέτος στους «πρασίνους», αφού έχει ταλαιπωρηθεί από δύο μυϊκούς τραυματισμούς και μία υποτροπή στη διάρκεια αυτής της σεζόν.

Ως αποτέλεσμα αυτών έχει αγωνιστεί μονάχα σε επτά παιχνίδια την φετινή σεζόν ξεπερνώντας μετά βίας τα 500 λεπτά. Η τελευταία φορά που έπαιξε με την φανέλα του «τριφυλλιού» ήταν στον εντός έδρας αγώνα του πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ, όπου η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε επικρατήσει με 2-1 κι εκείνος είχε μπει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Αν το ψάξουμε την προηγούμενη συμμετοχή του σε επίπεδο αρχική ενδεκάδας, τότε δεν πρέπει να πάμε μονάχα 2 μήνες πίσω, αλλά 4,5, αφού θα χρειαστεί να φτάσουμε στο εντός έδρας ματς κόντρα στην Σαμσουνσπόρ, όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 2-1, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα Play Offs του Europa League.