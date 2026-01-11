Κόουλμαν: «Πρέπει να παρθούν δύσκολες αποφάσεις»

Ο Κρις Κόουλμαν στις δηλώσεις του μετά τη συντριβή του Αστέρα AKTOR από τον ΟΦΗ αναφέρθηκε στο μέλλον του και σε δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν.

Ο Αστέρας AKTOR ήταν αποκαρδιωτικός στο Ηράκλειο και συνετρίβη με 4-0 από τον ΟΦΗ, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό από τους Κρητικούς στο Κύπελλο. Ο Κρις Κόουλμαν στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μίλησε για δύσκολες αποφάσεις που πρέπει να παρθούν, κάνοντας αναφορά και στο μέλλον του στην Αρκαδία.

«Είναι πολύ κακή βραδιά για εμάς, ως ομάδα και ως γκρουπ ποδοσφαιριστών. Στο πρώτο ημίχρονο, μας στοίχησαν δύο λάθη, δύο γκολ. Στο δεύτερο είχαμε κακή αντίδραση, μετά την αποβολή έγιναν ακόμα δυσκολότερα τα πράγματα και στα δύο παιχνίδια είδαμε το ίδιο σενάριο.

Για εμάς, είναι επιχείρηση σωτηρίας, πρέπει να φτάσουμε στους 25 βαθμούς όσο πιο γρήγορα γίνεται, έχουμε πολύ δουλειά μπροστά μας και πρέπει να παρθουν κάποιες αποφάσεις δύσκολες. Για να βγεις από αυτές τις καταστάσεις, πρέπει να είσαι ως ομάδα μαζί γιατί η Super League είναι δύσκολο πρωτάθλημα και τα λάθη κοστίζουν.

Για να αλλάξει κάτι, όταν είσαι σε αυτήν την κατάσταση, πρέπει να δεις τα πράγματα από άλλη οπτική γωνία. Όταν ήρθα, ανέβηκε η αυτοπεποίθηση, τώρα πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις», είπε ο Ουαλός τεχνικός.

Ο Κόουλμαν στο πλαίσιο των δηλώσεων του στην Cosmote TV ανέφερε: «Κάναμε λάθη στο πρώτο μέρος και μας κόστισαν. Στο δεύτερο μέρος ο ΟΦΗ θα μπορούσε να σκοράρει κι άλλα γκολ. Η κόκκινη κάρτα μας πλήγωσε. Μας έκοψε τα πόδια. Εχουμε γεμάτο ρόστερ, δεν χρειάζεται να πάρουμε παίκτες, εκτός αν χάσουμε. Εχουμε χάσει το ρυθμό μας μετά τη διακοπή».

