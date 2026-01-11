Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 8' και ο Άρης ισοφάρισε στο 11'.

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο ματς με τον Άρη, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα.

Στο 8' έκανε τεράστιο λάθος ο Τεχέρο, ο Λιούμπισιτς έκλεψε την μπάλα, έφυγε μόνος του στο χώρο και έδωσε στον επερχόμενο Κοϊτά, ο οποίος σούταρε σε κενή εστία για το 0-1.

Το γκολ του Κοϊτά

Στο 11' ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Γένσεν, ο οποίος ισοφάρισε με θαυμάσιο σουτ.

Το γκολ του Άρη