Άρης - ΑΕΚ: Ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ, ισοφάρισε ο Γένσεν
Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 8' και ο Άρης ισοφάρισε στο 11'.
Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο ματς με τον Άρη, αλλά οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα.
Στο 8' έκανε τεράστιο λάθος ο Τεχέρο, ο Λιούμπισιτς έκλεψε την μπάλα, έφυγε μόνος του στο χώρο και έδωσε στον επερχόμενο Κοϊτά, ο οποίος σούταρε σε κενή εστία για το 0-1.
Το γκολ του Κοϊτά
Στο 11' ο Μόντσου εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα στρώθηκε στον Γένσεν, ο οποίος ισοφάρισε με θαυμάσιο σουτ.
Το γκολ του Άρη
