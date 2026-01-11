Φανταστικός Τιάγκο Νους που έγραψε την δική του ιστορία με τα 4 γκολ του στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Όπως αναφέρει σχετικά το Soccerbase ο Τιάγκο Νους έγινε ο πρώτος παίκτης του ΟΦΗ, που κάνει χατ τρικ στο Πρωτάθλημα, μετά από 11 ακριβώς χρόνια. Στις 11 Ιανουαρίου, σαν σήμερα δηλαδή, του 2015, ο αμυντικός Κάρλος Μιλιάζες είχε πετύχει τρία γκολ στο ΟΦΗ - Κέρκυρα 3-2. Ο Νους βέβαια δεν σταμάτησε στα τρία γκολ. Έβαλε τέσσερα γράφοντας την δική του ιστορία με τους Κρητικούς.