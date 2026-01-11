ΟΦΗ - Αστέρας Aktor: Ο Νους με δύο ακόμα γκολ έγραψε το 4-0
Ο Νους με καρέ τερμάτων έκανε το 4-0 για τον ΟΦΗ, εναντίον του Αστέρα Aktor.
Ο Αργεντινός Τιάγκο Νους δίνει μοναδική παράσταση και με δύο ακόμα γκολ έφτασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 για τον ΟΦΗ, εναντίον του Αστέρα Aktor.
Στο 66' ο Σαλσέδο άνοιξε για τον Μπόρχα, ο οποίος γύρισε από δεξιά και ο Νους... μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.
Στο 74' ο Νους βρήκε χώρο και με δυνατό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο για τέταρτη φορά.
@Photo credits: INTIME
