Ο ΟΦΗ έχασε σπουδαίες ευκαιρίες για να σημειώσει και τρίτο γκολ.

Ο ΟΦΗ άγγιξε σε δύο περιπτώσεις το 3-0 στο ματς με τον Αστέρα Aktor, ο οποίος... παραπατάει στο γήπεδο.

Στο 53' ο Παπαδόπουλος έκανε λάθος και ο Σενγκέλια προσπάθησε με μία φοβερή έμπνευση να τον κρεμάσει, αλλά δεν βρήκε εστία.

Στην επόμενη φάση, έκανε λάθος ο Σιλά, έκλεψε ο Σαλσέδο κι εκτέλεσε, αλλά τον νίκησε ο Παπαδόπουλος.