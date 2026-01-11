Λεβαδειακός - Βόλος: Ο Πεντρόσο έκανε το 3-0
Παράσταση για έναν ρόλο. Ο Λεβαδειακός κάνει ό,τι θέλει στο ματς με τον Βόλο και στο 67' έφτασε και σε τρίτο γκολ.
Οι γηπεδούχοι συνδυάστηκαν εξαιρετικά, ο Τσάπρας πάσαρε στον Πεντρόσο κι αυτός εκτέλεσε για το 3-0.
Το 3-0 του Λεβαδειακού
Νωρίτερα, αυρώθηκε γκολ του Πεντρόσο. Στο 47' ο Παλάσιος έκανε νέα ωραία μπαλιά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Λαγιούς, πριν την πάρει ο Πεντρόσο και τη στείλει στα δίχτυα από το ύψος του πέναλτι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.