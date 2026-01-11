Ο Λεβαδειακός έκανε στο 67' το 3-0 εναντίον του Βόλου με τον Πεντρόσο.

Παράσταση για έναν ρόλο. Ο Λεβαδειακός κάνει ό,τι θέλει στο ματς με τον Βόλο και στο 67' έφτασε και σε τρίτο γκολ.

Οι γηπεδούχοι συνδυάστηκαν εξαιρετικά, ο Τσάπρας πάσαρε στον Πεντρόσο κι αυτός εκτέλεσε για το 3-0.

Το 3-0 του Λεβαδειακού

Νωρίτερα, αυρώθηκε γκολ του Πεντρόσο. Στο 47' ο Παλάσιος έκανε νέα ωραία μπαλιά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Λαγιούς, πριν την πάρει ο Πεντρόσο και τη στείλει στα δίχτυα από το ύψος του πέναλτι.