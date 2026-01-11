Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει καταλήξει στις περισσότερες θέσεις για το ματς με τον Πανσερραϊκό. Η επιλογή του για το αριστερό άκρο της άμυνας και η θέση που δεν έχει καταλήξει.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για να πατήσει για πρώτη φορά χορτάρι για επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις τη νέα χρονιά, αφού αντιμετωπίζει απόψε (21:00, Cosmote Sport 1, live από Gazzetta) τον Πανσερραϊκό για την 16η «στροφή» της Stoiximan Superleague.

Το ματς αρχικά ήταν προγραμματισμένο να γίνει στην Λεωφόρο, όπως όλα του ελληνικού πρωταθλήματος, ωστόσο η καθυστέρηση στην διαδικασία αλλαγής του χλοοτάπητα στο «Απόστολος Νικολαΐδης» το έστειλε στο ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν θα έχει στην διάθεσή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι τον ανέτοιμο Πάντοβιτς, τον Λαφόν, που το βράδυ του Σαββάτου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Copa Africa με την Ακτή του Ελεφαντοστού και τον Ντραγκόφσκι, που βρίσκεται σε διαδικασία παραχώρησης.

Επίσης στο παιχνίδι με τις Σέρρες εκτίουν την ποινή που τους έχει επιβληθεί για τις κίτρινες κάρτες που συμπλήρωσαν οι Πάλμερ-Μπράουν και Μπακασέτας, αλλά και ο Παντελίδης, που αντίκρισε κόκκινη κάρτα στον τελευταίο του αγώνα με την Κηφισιά κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Τεττέη, το αριστερό άκρο της άμυνας και το δίλημμα στα στόπερ

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μπορεί να είδε το κομμάτι του απουσιολογίου που αφορά τους τραυματισμούς να είναι σχεδόν άδειο μετά από καιρό, ωστόσο είχε να διαχειριστεί και πάλι αρκετές απουσίες λόγω διαφόρων παραγόντων (κάρτες, Copa Africa, μεταγραφές κλπ.).

Είχε βέβαια στην διάθεσή του και τρεις επιπλέον επιλογές από τις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν (ο Παντελίδης είναι τιμωρημένους οπότε έμειναν ο Κοντούρης, Τσάβες και Τεττέη).

Ο Ράφα Μπενίτεθ κατέστρωσε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα τα πλάνα του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό ξεκινώντας με τον Κότσαρη κάτω από την εστία αντί του νεοαποκτηθέντα Τσάβες.

Στο κέντρο της άμυνας φαίνεται να υπάρχει το μοναδική ερωτηματικό της ενδεκάδας αναφορικά με τον παρτενέρ του Τουμπά, με τον Γεντβάι να έχει το προβάδισμα αυτή τη στιγμή, αλλά τον Ίνγκασον να ερίζει επίσης για την θέση.

Στα δύο άκρα της άμυνας, ο Κώτσιρας θα πάρει θέση στα δεξιά και ο Καλάμπρια στα αριστερά, αφού ο Κυριακόπουλος μπορεί να μπήκε στην αποστολή, όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος να βοηθήσει από το ξεκίνημα.

Στην μεσαία γραμμή, ο Τσιριβέγια θα είναι στο «6», ο Τσέριν στο «8» και ο Τζούρισιτς αναμένεται να πάρει την θέση του απόντα Μπακασέτα. Στην δεξιά πτέρυγα θα ξεκινήσει ο Πελίστρι, μετά από αρκετό καιρό και στην αριστερή ο Ζαρουρί.

Στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του ο Ανδρέας Τεττέη.