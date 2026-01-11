Αστέρας Τρίπολης: Προσγειώθηκε στο Ηράκλειο η αποστολή έπειτα από μεγάλη ταλαιπωρία
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας δεν... άφησαν ήσυχη και την ομάδα του Κρις Κόουλμαν.
Ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενείται σήμερα (11/1, 17:30) από τον ΟΦΗ για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ωστόσο η αποστολή του έφτασε στο Ηράκλειο με αρκετή καθυστέρηση το πρωί.
Συγκεκριμένα, οι Αρκάδες είχαν προγραμματίσει το ταξίδι τους για το Σάββατο (10/1), ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην Κρήτη και το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» ανάγκασαν το αεροπλάνο να επιστρέψει στην Αθήνα.
Έτσι, η πτήση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, με την άφιξη να γίνεται λίγο μετά τις 09:00 και την αποστολή να έχει ταλαιπωρηθεί πριν το σημαντικό ματς.
