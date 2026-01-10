Παντελίδης: «Μας λείπει η αυτοπεποίθηση, θα γίνουμε καλύτεροι με την ενίσχυση»

Οι δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΛ Novibet, Σάββα Παντελίδη, στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά.

Η ΑΕΛ Νοvibet προηγήθηκε στο ματς με την Κηφισιά στη Νεάπολη, όμως δεν κατάφερε να κάνει τη δεύτερη νίκη της στη σεζόν, καθώς ισοφαρίστηκε στο 89ο λεπτό από το «ψαλίδι» του Πόκορνι. Ο τεχνικός των Λαρισαίων, Σάββας Παντελίδης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε τόσο στην έλλειψη αυτοπεποίθησης των παικτών του, όσο και στην αποβολή, ενώ αναφέρθηκε και στην επερχόμενη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη

«Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από την ισοπαλία, αλλά θα είμαστε για τη γενική εικόνα που δείξαμε.Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι και μετά το γκολ που πετύχαμε, είχαμε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να καθαρίσουμε το ματς.

Εκεί λείπει η αυτοπεποίθηση μας και σίγουρα χρειάζεται δουλειά. Η αποβολή μας άλλαξε τα σχέδια και δεν ήξερα ποιο από τα παιδιά έπρεπε να αλλάξω, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη κόπωση.

Κρατάω το αποτέλεσμα και την εμφάνιση και με την ενίσχυση θα γίνουμε ακόμα καλύτεροι».