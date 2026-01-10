Μεντιλίμπαρ: «Ο Ζέλσον ήταν ασταμάτητος και έδωσε πολλά μέσα στο παιχνίδι»

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως φάνηκε μετά το 0-2 στο Περιστέρι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς του πρωταθλήματος Ατρόμητος - Ολυμπιακός (0-2) για:

Το ματς αυτό και η νίκη αποτέλεσε και μία πρόβα για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο;

Το ίδιο ίσως να λένε και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, πως η δική τους νίκη ίσως να είναι μία πρόβα νίκης για το μεταξύ μας ματς. Είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια και διαφορετική διοργάνωση και θεωρώ πως τα πράγματα θα είναι ισορροπημένα σε αυτόν τον αγώνα.

Ήταν η πιο «γεμάτη» εκτός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού; Επίσης τι κρατάτε απ’ αυτόν τον αγώνα και τι ήταν αυτό το οποίο δεν σας άρεσε;

Νομίζω πως πραγματικά ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά είχαμε καλή ένταση και σημειώσαμε ένα γκολ με σκόρερ τον Ζέλσον Μαρτίνς ο οποίος ήταν… ασταμάτητος και έδωσε πολλά μέσα στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε λίγο το ρυθμό μας, ωστόσο δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό. Πιστεύω ότι μετά και από το δεύτερο γκολ συνεχίσαμε να αγωνιζόμαστε με ηρεμία.

Ποια ομάδα θα υποστηρίζετε στον αγώνα Νιγηρία-Μαρόκο;

Ας κερδίσει ο καλύτερος, ένας από τους δύο θα επιστρέψει σε τέσσερις ημέρες ο Ελ Κααμπί ή ο Μπρούνο και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός. Δεν μπορούμε να πούμε και στους δύο καλή τύχη και να πιάσει αυτό γιατί ο ένας από τους δύο θα περάσει στην επόμενη φάση, οπότε ας κερδίσει ο καλύτερος.