Πέντε παίκτες δεν υπολογίζονται από τον τεχνικό του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου καλείται να βγάλει αντίδραση κόντρα στον Ολυμπιακό και να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει για την αυριανή αναμέτρηση στην Τούμπα, τους Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν, Χατσίδη και Ντεσπόντοφ. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ντέρμπι. Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ:



«Ώρα ντέρμπι. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας.

Το αγωνιστικό τμήμα δούλεψε για τελευταία φορά στη Νέα Μεσημβρία. Στο μυαλό όλων βρίσκεται μόνο το τρίποντο.

Η τελευταία πρόβα περιελάμβανε δουλειά στις τακτικές λεπτομέρειες της μάχης με τον Ολυμπιακό, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα και για τις στατικές φάσεις.

Οι Δημήτρης Χατσίδης , Ντέγιαν Λόβρεν , Γιώργος Γιακουμάκης , Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία».