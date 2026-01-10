Λέτο: «Κέρδος ο βαθμός, αλλά πρέπει να κερδίζουμε τέτοια τα παιχνίδια»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ισοπαλία της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet.

Η Κηφισιά ήταν αρκετά «σπάταλη» στις ευκαιρίες της στον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet στη Νεάπολη, όμως τελικά στο 90ο λεπτό κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Ο Σεμπάστιαν Λέτο μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως ο βαθμός είναι κέρδος, όμως η ομάδα του θα πρέπει να κερδίζει τέτοιου είδους παιχνίδια.

Ο Αργεντινός τεχνικός αναφερόμενος για τα μεταγραφικά τόνισε πως είναι θέμα διοίκησης και πως ελπίζει να έχει σύντομα κάποιους παίκτες στη διάθεση του. Θυμίζουμε πως όπως έχουμε προαναφέρει τόσο ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, όσο και ο Μιγκέλ Ταβάρες είναι έτοιμοι να μετακομίσουν στα Βόρεια Προαστία.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Δεν ήμασταν καλοί στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, γιατί ήμασταν πολλοί αργοί και πρέπει να το βελτιώσουμε στα επόμενα ματς. Στο τέλος δημιουργήσαμε ευκαιρίες και πετύχαμε το γκολ της ισοφάρισης. Είναι κέρδος ο ένας βαθμός, αλλά τέτοια παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζουμε.

Οι μεταγραφές εξαρτώνται από την απόφαση του συλλόγου. Είναι προφανές πως υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν νέα. Ελπίζω πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε θετικά νέα, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.».