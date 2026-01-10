Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3.

Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός στο Αγρίνιο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παναιτωλικό με το άνετο 3-0.

Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με τον Κωνσταντέλια στο 26'. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός πέτυχε το πρώτο γκολ στην καριέρα του με κεφαλιά, σε ασίστ του Κένι.

Στο 45'+1' ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, που κατέληξε στην τρομερή μπαλιά του Ζίβκοβιτς και στο θαυμάσιο τελείωμα του Γιακουμάκη για το 2-0.

Στο 57' ο Κωνσταντέλιας από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 3-0, έπειτα από γύρισμα του Μπάμπα κι ενώ είχε προηγηθεί η κάθετη του Τάισον.

Τα highlights του αγώνα