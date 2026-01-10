Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός στο Αγρίνιο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παναιτωλικό με το άνετο 3-0.
Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με τον Κωνσταντέλια στο 26'. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός πέτυχε το πρώτο γκολ στην καριέρα του με κεφαλιά, σε ασίστ του Κένι.
Στο 45'+1' ο Κωνσταντέλιας ξεκίνησε την αντεπίθεση του ΠΑΟΚ, που κατέληξε στην τρομερή μπαλιά του Ζίβκοβιτς και στο θαυμάσιο τελείωμα του Γιακουμάκη για το 2-0.
Στο 57' ο Κωνσταντέλιας από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 3-0, έπειτα από γύρισμα του Μπάμπα κι ενώ είχε προηγηθεί η κάθετη του Τάισον.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.