ΑΕΛ Novibet: «Σιδηρόπουλος, ο γνώριμος καταστροφέας της ομάδας μας»
Αναβρασμός στις τάξεις της ΑΕΛ Novibet για τη διαιτησία του Τάσου Σιδηρόπουλου στον αγώνα με την Κηφισιά στη Νεάπολη. Οι Λαρισαίοι έχουν σοβαρά παράπονα από τον Ροδίτη ρέφερι, τα οποίο εξέφρασαν, μέσω επίσημης ανακοίνωση και κυρίως για την αποβολή του Μασόν.
Οι Βυσσινί χαρακτήρισαν τον Σιδηρόπουλο ως «γνώριμο καταστροφέα της ΑΕΛ Novibet», ενώ έκαναν λόγο για ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Νοvibet
«Ο γνώριμος καταστροφέας της ΑΕΛ Novibet από τα παιχνίδια της SL2, ονόματι Σιδηρόπουλος, έδωσε και σήμερα ρεσιτάλ κάκιστης διαιτησίας στην απεγνωσμένη του προσπάθεια να στερήσει βαθμούς από την ομάδα μας.
Όποιος είδε τη σημερινή διαιτησία του Σιδηρόπουλου μόνο ντροπή μπορεί να αισθάνεται».
