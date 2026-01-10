Ο τραυματίας Βέρμπιτς είναι η μοναδική απουσία για τον Λεβαδειακό ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο.

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο την Κυριακή (11/1) με τους Βοιωτούς να στοχεύουν να δώσουν συνέχεια στην εξαιρετική παρουσία τους ως τώρα στο πρωτάθλημα.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει μόλις μια απουσία καθώς εκτός είναι ο τραυματίας Βέρμπιτς.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.