Λεβαδειακός: Χωρίς Βέρμπιτς κόντρα στον Βόλο
Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Βόλο την Κυριακή (11/1) με τους Βοιωτούς να στοχεύουν να δώσουν συνέχεια στην εξαιρετική παρουσία τους ως τώρα στο πρωτάθλημα.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει μόλις μια απουσία καθώς εκτός είναι ο τραυματίας Βέρμπιτς.
Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.
