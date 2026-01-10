Ο Μέχντι Ταρέμι 'άδειασε' με φοβερή ντρίπλα τον Μανσούρ και έκανε φανταστικά το σκορ 0-2 στο Ατρόμητος - Ολυμπιακός.

Στο 2ο μέρος στο Περιστέρι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ σκόραρε ξανά. Ο Ολυμπιακός έμεινε ψηλά, ο Τσικίνιο έβγαλε στον Ταρέμι. Ο Ιρανός στράικερ ήταν εκείνος που 'άδειασε' με φοβερή ντρίπλα τον Μανσούρ και έκανε φανταστικά το σκορ 0-2 (στο Ατρόμητος - Ολυμπιακός). Η φάση ξεκίνησε από λανθασμένη μεταβίβαση του Κοσέλεφ.



