Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Το 0-2 με έναν φανταστικό Ταρέμι

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Μέχντι Ταρέμι 'άδειασε' με φοβερή ντρίπλα τον Μανσούρ και έκανε φανταστικά το σκορ 0-2 στο Ατρόμητος - Ολυμπιακός. 

Στο 2ο μέρος στο Περιστέρι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ σκόραρε ξανά. Ο Ολυμπιακός έμεινε ψηλά, ο Τσικίνιο έβγαλε στον Ταρέμι. Ο Ιρανός στράικερ ήταν εκείνος που 'άδειασε' με φοβερή ντρίπλα τον Μανσούρ και έκανε φανταστικά το σκορ 0-2 (στο Ατρόμητος - Ολυμπιακός). Η φάση ξεκίνησε από λανθασμένη μεταβίβαση του Κοσέλεφ.

@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
     

