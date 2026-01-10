Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον 27χρονο Ουρουγοαυνό αριστερό μπακ, Κέβιν Λέουις.

Τέλος από τον ΟΦΗ μετά από ένα χρόνο παρουσίας του στο Ηράκλειο ο Κέβιν Λέουις, καθώς ο 27χρονος Ουρουγουανός αριστερός μπακ έχασε τη θέση του στα πλάνα του Χρήστου Κόντη και έλυσε το συμβόλαιό του.

Ο Λέουις αποχωρεί από τον ΟΦΗ μετά από 19 συμμετοχές, με τους Κρητικούς να δείχνουν με αυτήν την κίνηση ότι εμπιστεύονται τον Γιάννη Αποστολάκη για τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ και ο νεαρός Παύλος Καινουργιάκης είναι ένας παίκτης που έχει ικανοποιήσει με τα στοιχεία του τον κόουτς του Ομίλου.

Θυμίζουμε πως αμφότεροι αποτελούν «προϊόντα» της Ακαδημίας των Κρητικών, ενώ βασική επιλογή του Χρήστου Κόντη για τη θέση του αριστερού μπακ είναι ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ για Λιούις

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή, Kevin Lewis.

Ο 27χρονος αμυντικός ήρθε στον ΟΦΗ τον Ιανουάριο του 2025 και στο διάστημα παραμονής του στην ομάδα μας μέτρησε 19 συμμετοχές.

Kevin σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου».