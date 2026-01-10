Ο Ολυμπιακός έχασε τεράστια φάση για το 0-1 στο 7ο και εν τέλει σκόραρε στο 35ο λεπτό έχοντας σκόρερ τον Ζέλσον με τον Ατρόμητο.

Σε επίπεδο φάσεων αρχικά είχαμε για τον Ολυμπιακό την φάση με το χαμένο τετ α τετ του Ζέλσον και ενώ στο 7ο λεπτό ο Ρέτσος είχε δοκάρι με κεφαλιά του έπειτα από φάουλ του Γιαζίτζι. Πριν το 30' υπήρξε και ένα επικίνδυνο γύρισμα του Μπιανκόν που αποκρούστηκε.

Στο 35' ήρθε το 0-1. Ο Ταρέμι έκανε φοβερή κίνηση στην πλάτη της άμυνας, στην συνέχεια προσποίησή του πάνω στον Μανσούρ και γύρισε μετά την μπάλα στον Ζέλσον που με τελείωμα από κοντά σκόραρε για το τέρμα του Ολυμπιακού. Για τον Ζέλσον ήταν το πρώτο φετινό γκολ σε επίπεδο Πρωταθλήματος.