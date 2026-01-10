Τα highlights από το Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 1-1

Δείτε όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο της Νίκαιας, με την Κηφισιά να έρχεται ισόπαλη με 1-1 με την ΑΕΛ Novibet.

Συναρπαστικό ματς στο γήπεδο της Νίκαιας, με την Κηφισιά να αναδεικνύεται ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΛ Novibet πήρε κεφάλι στο σκορ στο 55' με τέρμα του Σαγκάλ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Μασόν αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του με δεύτερη κίτρινη, με τους «βυσσινί» να μένουν με δέκα παίκτες.

Οι φιλοξενούμενοι φαινόταν ότι θα έφευγαν με το διπλό, αλλά τελικά στο φινάλε η Κηφισιά κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με τον Πόκορνι να ισοφαρίζει σε 1-1.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: