Τα highlights από το Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet 1-1
Συναρπαστικό ματς στο γήπεδο της Νίκαιας, με την Κηφισιά να αναδεικνύεται ισόπαλη με 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η ΑΕΛ Novibet πήρε κεφάλι στο σκορ στο 55' με τέρμα του Σαγκάλ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Μασόν αποβλήθηκε στο ντεμπούτο του με δεύτερη κίτρινη, με τους «βυσσινί» να μένουν με δέκα παίκτες.
Οι φιλοξενούμενοι φαινόταν ότι θα έφευγαν με το διπλό, αλλά τελικά στο φινάλε η Κηφισιά κατάφερε να σώσει τον βαθμό της ισοπαλίας με τον Πόκορνι να ισοφαρίζει σε 1-1.
Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.