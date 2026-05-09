ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης: Πού θα δείτε το ματς της Super League
Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών αναμετρήσεων για τα playouts της Super League.
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας περιλαμβάνει και την 7η αγωνιστική των playouts της Super League, που ξεκινά σήμερα με τρια παιχνίδια.
Στις 16:00, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά (Nova Sports 2), στις 17:00 ακολουθεί το ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR (Cosmote Sport 1), ενώ στις 19:30 η δράση ολοκληρώνεται με το Ατρόμητος - Παναιτωλικός (Nova Sports prime).
Οι μεταδόσεις της ημέρας στη Super League
- Πανσερραϊκός - Κηφισιά (16:00, Nova Sports 2, LIVE από το Gazzetta)
- ΑΕΛ Novibet - Αστέρας AKTOR (17:00, Cosmote Sport 1, LIVE από το Gazzetta)
- Ατρόμητος - Παναιτωλικός (19:30, Nova Sports prime, LIVE από το Gazzetta)
