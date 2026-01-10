Το νέο τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη: «ΑΕΚάρα σ' αγαπώ»

Το νέο τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη για την ΑΕΚ που ερμηνεύει τους στίχους του Γιάννη Πολυχρονόπουλου, ενός πιστού φίλου της Ένωσης.

Το τραγούδι για την ΑΕΚ «ΑΕΚάρα σ' αγαπώ» είναι μια κατάθεση ψυχής ενός οπαδού που έχει ταξιδέψει με την αγαπημένη του ομάδα, έχει κλάψει, έχει χαρεί και έχει δεθεί μαζί της για πάντα! Για εκείνον είναι η ανάσα του, η ζωή του!

Ο Γιάννης Πολυχρονόπουλος είναι ο εμπνευστής και το όνειρο έκανε πραγματικότητα ο τεράστιος Κώστας Μπίγαλης με τη μοναδική φωνή του.