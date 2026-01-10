Παναθηναϊκός: Στον «αέρα» το 2ο επεισόδιο για το ντοκιμαντέρ του Βοτανικού με... άρωμα ιστορίας
Το νέο γήπεδο του Βοτανικού παίρνει σιγά-σιγά μορφή και άπαντες στον Παναθηναϊκό ανυπομονούν για το 2027 όταν θα το δουν έτοιμο και θα ανοίξει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τον κόσμο της ομάδας.
Η πράσινη ΠΑΕ δημοσιεύει κάθε φορά και ένα επεισόδιο από τις εργασίες αλλά και με μία συγκεκριμένη θεματολογία που αφορά κάτι που έχει σχέση την ομάδα.
Στο 2ο επεισόδιο που βγήκε στον... αέρα και παρουσιάζει τόσο τις εξελίξεις στον Βοτανικό όσο και την ιστορία της Αθήνας και τα όσα έχουν συμβεί στην πόλη όλα αυτά τα χρόνια.
