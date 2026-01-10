Ο Φεντερίκο Μπάρμπα έχει ζητήσει την αποχώρησή του από την Περσίμπ καθώς βρίσκεται σε επαφές με τον Άρη αλλά η ομάδα της Ινδονησίας συνεχίζει να έχει αρνητική στάση.

Πρόσφατα, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός έφτασε έως και στο σημείο κοινοποίησης μηνύματος στον λογαριασμό του στα social media στο οποίο ευχαριστούσε αλλά και αποχαιρετούσε τους φίλους της Περσίμπ σημειώνοντας την ανάγκη επιστροφής του στην Ευρώπη για οικογενειακούς λόγους. Η περίπτωση του 32χρονου στόπερ δεν ενδιαφέρει απλά τους «κίτρινους» καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις για συνεργασία υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης της ελευθερίας του.

Η ομάδα τη Ινδονησίας δεν είναι θετική προς αυτήν την κατεύθυνση, το είπε εξάλλου και ο προπονητής της Μπόγιαν Χόντακ, κι ενόψει του επόμενου αγώνα, ρωτήθηκε για την περίπτωση του Φεντερίκο Μπάρμπα. «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές εικασίες γι’ αυτόν και ότι έχει ακόμα συμβόλαιο. Οπότε δεν εξαρτάται από εμένα, αλλά από τη διοίκηση… Αν κριθεί αναγκαίος σε αυτόν τον αγώνα, μπορεί να πάρει παυσίπονα, και αν τον χρειαστούμε, μπορεί να παίξει», είπε.

Είναι φανερό εν τέλει ότι πρωτίστως πρέπει να ξεκαθαρίσει η σχέση του Φεντερίκο Μπάρμπα με την ομάδα του στην Ινδονησία καθώς μόνο με την εξασφάλιση της αποδέσμευσής του, μπορούν να μπουν σε ουσιαστική βάση οι επαφές του με τον Άρη.

Τόνισε ακόμη: «Μερικές φορές, πράγματα που συμβαίνουν στα αποδυτήρια, δεν μπορώ να τα μεταφέρω όλα άμεσα. Επειδή αυτή είναι η οικογένειά μου, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μένουν μόνο για την οικογένειά μου. Θέλω πραγματικά να το μεταφέρω αυτό σε όλους, αλλά πρέπει επίσης να καταλάβετε».