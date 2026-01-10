Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta κάτι πολύ σημαντικό που αφορά γενικά τον φετινό Ολυμπιακό, με αφορμή το κρίσιμο αποψινό βαθμολογικά παιχνίδι του.

Σκεφτόμουν το περσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Περιστέρι-η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε μπει επιβλητικά στο παιχνίδι και στα μισά του ημιχρόνου ήταν μπροστά στο σκορ με δύο γκολ.

Στο τέλος δυσκολεύθηκε, γιατί ο Ατρόμητος μείωσε με ένα αυτογκόλ του Κοστίνια προς το τέλος του α΄ ημιχρόνου και χρειάστηκε εκείνη η απόκρουση πέναλτι του Τζολάκη στο 95’ για να έρθει το τρίποντο, ωστόσο ακόμη κι έτσι είχε επιβεβαιωθεί μέσα κι από εκείνο το παιχνίδι η διαπίστωση πώς όταν ο Ολυμπιακός κερδίζει στο ημίχρονο, σχεδόν πάντα κερδίζει και στο τέλος.

Τα γράφω τώρα όλα αυτά, διότι φέτος υπάρχει ολόκληρη σειρά αγώνων στους οποίους ο Ολυμπιακός κάνει το ακριβώς αντίθετο, δεν πάει δηλαδή στο ημίχρονο προηγούμενος στο σκορ, κάτι που στα τελευταία ειδικά παιχνίδια του έχει γίνει κάτι που το λες και…ενοχλητικό, καθώς πολύ απλά έχει κοστίσει πολύτιμους βαθμούς. Να θυμίσω ότι οι «ερυθρόλευκοι» ήταν 0-0 στο ημίχρονο στο Χαριλάου (τελικό 0-0) και 1-1 στο ημίχρονο με την Κηφισιά (τελικό 1-1). Όπως ήταν και 0-0 στο ημίχρονο στο Παγκρήτιο με τον ΟΦΗ, με αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια, στο 90λεπτο, επίσης 0-0. Και χρειάστηκε η παράταση για να έρθει το Σούπερ Καπ στον Πειραιά.

Είναι κάτι που ξεκίνησε από τον περασμένο Αύγουστο, από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, σε εκείνο το παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών με τον Αστέρα Τρίπολης: 0-0 ημίχρονο και 2-0 τελικό με γκολ στο 93΄ και στο 97’! Και είχε συνεχιστεί και την 2η αγωνιστική, στον Βόλο: 0-0 ημίχρονο και 2-0 τελικό με γκολ στο 77’ και στο 86’. Από τότε θυμάμαι έλεγα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, πολύ απλά γιατί μαθηματικά θα φέρει σοβαρές βαθμολογικές απώλειες. Όπερ και εγένετο, δυστυχώς.

Δεν είναι δυνατόν να είσαι σε τόσα πολλά παιχνίδια ισόπαλος στο ημίχρονο και να πιστεύεις ότι μπορείς να τα κερδίσεις στο β΄. Ειδικά, όταν έχεις την απίστευτη φθορά του Τσάμπιονς Λιγκ. Κι ο Ολυμπιακός φέτος το έχει παρακάνει. Τον βλέπεις να είναι 0-0 στο ημίχρονο όχι μόνο στη Λεωφόρο, αλλά και με τον Πανσερραϊκό στο Καραϊσκάκη! Και με την Πάφο εντός έδρας και με την Καϊράτ εκτός έδρας! Και στο Αγρίνιο, αλλά και με τον Άρη εντός έδρας.

Ε, στατιστικά θα γκελάρει, πώς θα γίνει. Είναι αδύνατο να κερδίζεις τόσα πολλά παιχνίδια στα β΄ ημίχρονα σου. Ειδικά στα πιο δύσκολα, γίνεται αυτόματα και πιο εύκολο το στραβοπάτημα. Έτσι ήρθε το 0-0 με την Πάφο κι ο Ολυμπιακός μπορεί ακριβώς από αυτή την ισοπαλία στο τέλος να αποκλειστεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Έτσι ήρθαν οι ισοπαλίες με τον Άρη έξω και με την Κηφισιά μέσα, που τον έριξαν από την κορυφή. Έτσι χρειάστηκε ένα γκολ στο 92’ για να αποφύγει την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα δεν μπαίνει καλά στα παιχνίδια της τη φετινή σεζόν, σε βαθμό συντριπτικό. Κι όσο το συνεχίζει αυτό, θα μένει σταδιακά έξω από τους στόχους της. Ο Μεντιλίμπαρ πριν από κάθε παιχνίδι λέει στους παίκτες του, «να μπούμε δυνατά και συγκεντρωμένα», αλλά σπάνια γίνεται και ακόμη και όταν γίνεται σπάνια βλέπουμε γκολ.

Έβλεπα το παιχνίδι με τον ΟΦΗ το περασμένο Σάββατο και στη μεγαλύτερη διάρκεια του απορούσα πώς ο Μεντιλίμπαρ δεν κάνει αλλαγή τον Έσε. Υπό την έννοια ότι έμοιαζε αχρείαστος ένας κεντρικός χαφ με τέτοια χαρακτηριστικά σε ένα τέτοιο ματς, στο οποίο ο Ολυμπιακός ήταν συνεχώς στην επίθεση και δεν μπορούσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να γυρίσει τον Τσικίνιο στα χαφ και να περάσει τον Γιάρεμτσουκ στην επίθεση. Η, ακόμη και να βάλει στα χαφ τον Νασιμέντο, που είναι πιο δημιουργικός.

Η αλήθεια είναι όμως ότι όσο το παιχνίδι πήγαινε προς το τέλος του, ο Έσε ήταν όλο και πιο χρήσιμος στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ανασταλτικά, ακόμη και δημιουργικά. Ακόμη και απείλησε στο 84’ με ένα σουτ από καλή θέση, όχι ανάλογα καλό. Και αναλύοντας στο τέλος του παιχνίδι και βλέποντας τις σημειώσεις μου, διαπίστωσα ότι ο Αργεντίνος ήταν ο μοναδικός παίκτης που είχε τόσα καλά και πολλά κλεψίματα και ο μοναδικός που τον έβλεπες από την περιοχή του Τζολάκη να κάνει τον τρίτο στόπερ έως την περιοχή του ΟΦΗ και να κάνει τον κρυφό κυνηγό.

Έχει μειονεκτήματα στο παιχνίδι του ο Έσε, ειδικά παραγωγικά, αλλά θα γίνουμε άδικοι αν δεν παραδεχθούμε ότι κάνει πολλές δουλειές, είναι ο πιο δυναμικός παίκτης και ακόμη ακόμη μπορεί να περάσει κάποιες καλές κάθετες όπως εκείνη την πάρα πολύ καλή στον Γιάρεμτσουκ, στη φάση του γκολ του Ζέλσον στο 99’, που ακυρώθηκε λόγω του οριακού οφσάϊντ του Ουκρανού.

