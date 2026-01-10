Ο Μπενίτεθ σχολίασε το ντέρμπι Ίντερ-Νάπολι: «Δεν θα κριθεί ο τίτλος από αυτό το ματς»

Ο Ράφα Μπενίτεθ κλήθηκε να σχολιάσει για ιταλικό Μέσο το σπουδαίο ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στην Ίντερ και τη Νάπολι.

Ο Παναθηναϊκός μετρά αντίστροφα για το πρώτο παιχνίδι του 2026 καθώς φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ξεφεύγει για λίγο από τα ελληνικά δεδομένα.

Ο Ισπανός προπονητής κλήθηκε να μιλήσει στο « Gazzetta dello Sport » και να αναλύσει τα δεδομένα γύρω από το ντέρμπι της Ίντερ με τη Νάπολι για τη μάχη του τίτλου της Serie A.

Αναλυτικά όσα είπε...

Ποιος είναι το φαβορί στο Μεάτσα;

«Η βαθμολογία και το πλεονέκτημα έδρας θα υπαγόρευαν ότι η Ίντερ θα ήταν η νικήτρια, αλλά η Νάπολι είναι η πρωταθλήτρια Ιταλίας, και αυτό θα μας γλίτωνε από την αμηχανία της επιλογής. Ωστόσο, ένα πράγμα μπορεί να ειπωθεί: Η Κίβου βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να μπει στον αγώνα, έστω και μόνο επειδή έχει προβάδισμα τεσσάρων βαθμών και έχει κάνει ένα καθαρό σερί πρόσφατα».

Ο Κόντε θα εμφανιστεί στο Μεάτσα χωρίς σχεδόν τη μισή ομάδα του.

«Και αυτός είναι ένας παράγοντας. Οι Ντε Μπρούιν, Ανγκίσα, Λουκάκου, ακόμη και ο Γκίλμουρ έχουν κορυφαίες επιδόσεις, ο Νέρες είναι ένας παίκτης υψηλού ρίσκου: αλλά ένας προπονητής ξέρει πώς να αντιμετωπίζει ορισμένες δύσκολες καταστάσεις, και κάποιος που έχει κερδίσει τόσο πολύ όσο ο Κόντε έχει το ταλέντο να τις αποκτήσει, όπως έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια».

Ο Μπενίτεθ παρατηρεί, μελετά, προσπαθεί να μην του διαφύγει τίποτα από το πρωτάθλημά μας: Τι αποκομίσατε από αυτή την πρόκληση;

«Ότι η Ίντερ και η Νάπολι είναι για άλλη μια φορά οι πρωταγωνίστριες, όπως συμβαίνει εδώ και περίπου πέντε χρόνια, με τη Μίλαν. Σε αυτή την περίοδο, η οποία δεν ήταν σύντομη, δύο Scudetti η καθεμία αποτελούν απόδειξη για όσα έχουν πετύχει ο Μαρότα και ο Ντε Λαουρέντις, οι προπονητές, οι παίκτες και, θα έλεγα, ολόκληρο το περιβάλλον. Και δεν φαίνεται τυχαίο ότι η Μίλαν, τώρα δεύτερη, είναι η μόνη ομάδα που έχει σπάσει αυτή την πρόσφατη κυριαρχία. Το να έχει τον Αλέγκρι, μετά τις άσχημες περιπέτειες της περασμένης σεζόν, ήταν εγγυημένο. Αλλά το να χάνουν πάρα πολλοί βαθμοί -και συνέβη και εναντίον της Τζένοα- γίνεται πρόβλημα».

Είναι πρωτάθλημα μεταξύ δύο, τριών, πόσων;

«Είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε προβλέψεις. Η Γιουβέντους, υπό τον Σπαλέτι, έχει βρει τον δρόμο της. Η Ρόμα έχει τον Γκασπερίνι -και τον Ρανιέρι, ο οποίος κατέχει βασικό ρόλο- και είναι μέρος της ομάδας, παίζοντας με μια ομάδα που βελτιώνεται. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που πρέπει να αγωνιστεί, υπάρχουν σημαντικοί αγώνες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και το Champions League θα επιστρέψει σύντομα, κάτι που τελικά θα έχει αντίκτυπο. Ωστόσο, η Ίντερ τα πάει ελαφρώς καλύτερα: πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρει στα τέλη Ιανουαρίου, όταν τα πολλά παιχνίδια σε κοντινή απόσταση θα μπορούσαν να της προκαλέσουν κάποιες ήττες».

Τι θα κριθεί στο Μεάτσα;

«Οριστικά, τίποτα, αν και η τρέχουσα διαφορά μεταξύ Ίντερ και Νάπολι υποδηλώνει ότι μια νίκη του Κίβου θα μπορούσε να αποκλείσει τον Κόντε. Για μένα, απλώς θα τον απομάκρυνε: το να κερδίσει ενδεχομένως επτά βαθμούς, δύο ισοπαλίες για την ομάδα που προηγείται και δύο νίκες για την ομάδα που ακολουθεί θα ήταν αρκετό. Δεν θα είναι καθοριστικό, αλλά θα είναι σημαντικό».

Μετράει το σκορ 3-1 στον πρώτο αγώνα;

«Λιγότερο από το τίποτα. Ήταν διαφορετικές ομάδες, εντελώς διαφορετικές. Έπαιζαν ένα στυλ ποδοσφαίρου που αργότερα τροποποιήθηκε από φυσικές ή αφύσικες παρεμβάσεις: Η Νάπολι είχε τον Ντε Μπρούιν και την Ανγκίσα, θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει. Η ίδια η Ίντερ ήρθε με ιεραρχίες που αργότερα άλλαξαν. Σκέφτομαι τον Ζιελίνσκι, για να αναφέρω έναν, ο οποίος έγινε βασική φυσιογνωμία σε αυτή τη φάση στην οποία το ταλέντο του επανέκτησε τα φώτα της δημοσιότητας».

Τα ρίσκα φαίνεται να ανήκουν κυρίως στη Νάπολι.

«Είναι θέμα μαθηματικών, φυσικά: μια ήττα θα μπορούσε ενδεχομένως να μας βάλει σε πιο δύσκολη θέση. Αλλά επιμένω στον χρόνο που έχουμε για να ανακάμψουμε, στην πιθανότητα κάποιες επιστροφές να βοηθήσουν τον Κόντε και να του δώσουν λύσεις. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δυνατή ομάδα όπως η Νάπολι θα μπορούσε να είναι εντελώς εκτός διεκδίκησης στον πρώτο αγώνα του δεύτερου μισού της σεζόν, και πιστεύω ότι αυτό πιστεύουν και οι Κίβου και Κόντε. Και κανείς εδώ δεν θέλει να χάσει έναν αγώνα αυτού του επιπέδου».