Ατρόμητος - Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τις σημερινές αναμετρήσεις της Super League
Σήμερα, Σάββατο, το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά ξανά με τρεις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα της ημέρας για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι ανάμεσα σε Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet στις 17:00, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με την αναμέτρηση να προβάλλεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 1.
Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το Ατρόμητος - Ολυμπιακός. Σέντρα στις 19:30, με live μετάδοση από το Nova Sports prime.
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (17:00, Cosmote Sport 1)
- Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (19:30, Cosmote Sport 1)
- Ατρόμητος - Ολυμπιακός (Nova Sports prime)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.