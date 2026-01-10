Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών παιχνιδιών για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σήμερα, Σάββατο, το ελληνικό πρωτάθλημα ξεκινά ξανά με τρεις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα της ημέρας για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η αυλαία ανοίγει με το παιχνίδι ανάμεσα σε Κηφισιά και ΑΕΛ Novibet στις 17:00, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Στις 19:30, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, με την αναμέτρηση να προβάλλεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 1.

Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το Ατρόμητος - Ολυμπιακός. Σέντρα στις 19:30, με live μετάδοση από το Nova Sports prime.

Οι μεταδόσεις της ημέρας