Η συνάντηση ουκ ολίγων Ενώσεων το βράδυ της Παρασκευής στην Κηφισιά ανέδειξε μία κατεύθυνση κατά των χειρισμών του Στεφάν Λανουά.

Στο σύνολο ήταν 20 Ενώσεις που βρέθηκαν σε συνάντηση την Κηφισιά το βράδυ της Παρασκευής. Σε επίπεδο κοινής γραμμής απ' όλους, όπως προκύπτει από το κλίμα που υπήρξε από τις εκεί συζητήσεις, ήταν ότι ο Στεφάν Λανουά δεν είναι κατάλληλος για την θέση του αρχιδιαιτητή. Επίσης πώς υπάρχουν αδικίες στους ορισμούς και στις τιμωρίες σε όλες τις κατηγορίες αλλά ότι προκύπτει... αφανισμός Ενώσεων απο τον χάρτη των Διαιτητών και τις Επιτροπές, Ενώσεων που έχουν δεκαπλάσιες ομάδες και Πρωταθλήματα απο άλλους που έχουν ελάχιστα σωματεία αλλά εκπροσωπούνται στην ελληνική διαιτησία.

Ενώσεις όπως αυτές των Λακωνίας και Ηλείας είναι που έχουν σκεπτικό όπως αυτό των ανθρώπων του Ολυμπιακού σε σχέση με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και τους χειρισμούς του. Υπάρχουν και άλλες έξι Ενώσεις με την διάθεση να συνταχθούν σε αυτό το σκεπτικό. Εκτός δηλαδή των 20 Ενώσεων που ήταν παρόντες στην συνάντηση στα Βόρεια Προάστεια υπάρχουν και άλλες οκτώ έτοιμες να συμπορευθούν σε αυτήν την λογική.