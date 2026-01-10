Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός της ομάδας της Εστουδιάντες είναι παίκτης γνωστός στον Ολυμπιακό και τον οποίο είχε τσεκάρει πριν το 2025.

Και το όνομα αυτού Τιάγκο Παλάσιος. Εν έτει 2025 ο Ολυμπιακός είχε τσεκάρει την περίπτωσή του και ενώ τον ήξερε από πιο νωρίς και τον είχε παρακολουθήσει σχετικά. Ο Αργεντίνος (που έχει και διαβατήριο από την Ουρουγουάη) παίζει κυρίως εξτρέμ αλλά είναι και δεκάρι και κρυφός κυνηγός.

Ο Παλάσιος στα 24 του χρόνια έχει 90 ματς με την φανέλα της Εστουδιάντες. Σε αυτά είχε 15 γκολ και 14 ασίστ. Ο Τιάγκο Παλάσιος το 2025 κατέκτησε το Πρωτάθλημα της Αργεντινής με την Εστουδιάντες. Δεν είναι μία προσιτή οικονομικά περίπτωση (κάτι που βέβαια ίσχυε και το 2025) αλλά είναι μία εκ των επιλογών των Πειραιωτών για την θέση του εξτρέμ.

Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ένα νέο τσεκάρισμα των Ερυθρόλευκων υπάρχει το ενδεχόμενο κίνησης από μεριάς τους. Εξάλλου μία από τις θέσεις που αναζητείται παίκτης είναι αυτή του εξτρέμ με σχετική κινητικότητα εδώ και μέρες και όλες οι περιπτώσεις που έχουν διαρρεύσει για τον Ολυμπιακό για εκεί δεν είναι εύκολες.