Ο 24χρονος παίκτης της ομάδας της Εστουδιάντες εμφανίζεται σύμφωνα με πηγές από την Αργεντινή να απασχολεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες τον Ολυμπιακό.

Και το όνομα αυτού Τιάγκο Παλάσιος. Στα 24 του χρόνια ανήκει στην Εστουδιάντες, που εμφανίζεται να έχει δεχθεί πρόταση 7 εκατ. ευρώ από την ΤΣΣΚΑ. Σύμφωνα με τον Αργεντίνο ρεπόρτερ Μέρλο ο Ολυμπιακός κοιτάζει την πιθανότητα - εάν βρεθεί χώρος στο ρόστερ του - αλλά και τα εν γένει δεδομένα για να κάνει κρούση για τον Αργεντίνο (που έχει και διαβατήριο από την Ουρουγουάη) ο οποίος παίζει κυρίως εξτρέμ αλλά είναι και δεκάρι και κρυφός κυνηγός. Με άλλα λόγια ο Μέρλο μεταδίδει πως ο Ολυμπιακός έχει ψάξει αυτήν την υπόθεση με την πιθανότητα να ασχοληθεί πιο ενεργά μαζί της.