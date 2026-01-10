Stoiximan Super League 1: Σέντρα στην 16η αγωνιστική με το Ατρόμητος - Ολυμπιακός και το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
Το Σάββατο 10 Γενάρη θα γίνει η πρώτη σέντρα στην 16η αγωνιστική. Αυτό θα συμβεί στις 17.00 με το Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet. Θα είναι ο πρώτος χρονικά αγώνας της αγωνιστικής. Τα άλλα 2 ματς της ημέρας θα είναι το Ατρόμητος - Ολυμπιακός και το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ.
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
17.00: Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (CS2HD)
19.30: Ατρόμητος - Ολυμπιακός (NS PRIME)
19.30: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (CS1HD)
Κυριακή 11 Ιανουαρίου
16.00: Λεβαδειακός - Βόλος (NS PRIME)
17.30: ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR (CS1HD)
19.30: Άρης - ΑΕΚ (NS PRIME)
21.00: Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (CS1HD)
