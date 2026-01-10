Με τρεις αναμετρήσεις στο σύνολο ξεκινά η 16η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan Super League 1 το απόγευμα του Σαββάτου.

Το Σάββατο 10 Γενάρη θα γίνει η πρώτη σέντρα στην 16η αγωνιστική. Αυτό θα συμβεί στις 17.00 με το Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet. Θα είναι ο πρώτος χρονικά αγώνας της αγωνιστικής. Τα άλλα 2 ματς της ημέρας θα είναι το Ατρόμητος - Ολυμπιακός και το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

17.00: Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet (CS2HD)

19.30: Ατρόμητος - Ολυμπιακός (NS PRIME)

19.30: Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ (CS1HD)

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

16.00: Λεβαδειακός - Βόλος (NS PRIME)

17.30: ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR (CS1HD)

19.30: Άρης - ΑΕΚ (NS PRIME)

21.00: Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός (CS1HD)