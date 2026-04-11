Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της ομάδας του Ολυμπιακού έκανε Insta Story με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και γράφοντας ευχές στα ελληνικά.

Ο Τσικίνιο έχει δείξει πολύ καιρό τώρα το πόσο δεμένος είναι με τον Ολυμπιακό, τον κόσμο του αλλά και με την χώρα μας. Ο Πορτογάλος εξάλλου έχει δηλώσει στην χώρα του ότι η επιλογή του στο να κλείσει στους Πειραιώτες ήταν η καλύτερη που πήρε ποτέ.

Όταν είχε ερωτηθεί στην χώρα του για το εάν ο Ολυμπιακός ήταν η πιο καλή επιλογή είχε τονίσει: «Ξεκάθαρα, ήταν ο τέλειος σύλλογος για εμένα και προσάρμοστηκα πολύ εύκολα γιατί οι κουλτούρες μας είναι πολύ κοντά. Δεν λείπει τίποτα από τον Ολυμπιακό. Είναι τεράστιος (σύλλογος). Οι άνθρωποι εδώ με υποδέχθηκαν με τον καλύτερο τρόπο».

Μάλιστα σε σχέση με άλλες εμπειρίες του είχε πει: «Είναι η καλύτερή μου εμπειρία σε όλες τις παραμέτρους. Στην Κροατία (Λοκομοτίβα) ήμουν πολύ νέος και όχι έτοιμος πνευματικά για αυτή την πρόκληση. Στην Τουρκία (Γκιρέσουνσπορ) τα πράγματα πήγαν καλύτερα και πετύχαμε τους στόχους μας. Στην Ελλάδα όμως αυτό που ζω είναι το κάτι άλλο, η καλύτερη ποδοσφαιρική εμπειρία στη ζωή μου».

Ο Τσικίνιο ανέβασε λοιπόν Insta Story φορώντας φανέλα Εθνικής και γράφοντας στα ελληνικά Καλό Πάσχα με υγεία. Θυμίζουμε πώς ο πεπειραμένος μεσοεπιθετικός έχει κλείσει από τον Φλεβάρη με νέο συμβόλαιο στους Ερυθρόλευκους.