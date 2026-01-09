Η ΑΕΚ παραχώρησε τον νεαρό χαφ, Χριστόφρο Κολιμάτση, στην Ελλάς Σύρου, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στην Ελλάς Σύρου της Super League 2 θα αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της σεζόν ο Χριστόφορος Κολιμάτσης. Ο νεαρός χαφ της ΑΕΚ παραχωρήθηκε στους Νησιώτες, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Πρόκειται για κεντρικό μέσο, ο οποίος προέρχεται από την ακαδημία της Ένωσης, έκανε προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και βρέθηκε σε αποστολή δίχως να αγωνιστεί. Την τρέχουσα σεζόν ο 19χρονος μετράει 11 εμφανίσεις με την Κ19 του Δικεφάλου, σκόραρε ένα γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Σε ανδρικό επίπεδο αγωνίστηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο σε 15 ματς με την ΑΕΚ Β' και έδωσε δυο ασίστ.

Η ενημέρωση της Ελλάς Σύρου

«Ο Χριστόφορος Κολιμάτσης στη Σύρο!

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την απόκτηση του Χριστόφορου Κολιμάτση, από την ΑΕΚ, έως το τέλος τη σεζόν».

