Δύο ακόμη επιστροφές μέτρησε ο Μανόλο Χιμένεθ ενόψει του αγώνα (11/1, 19:30) με την ΑΕΚ, αντιθέτως δεν υπολογίζεται ο Γκαμπριέλ Μισεουί.

Ο Άρης συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει της επανέναρξης του Πρωταθλήματος και του αγώνα με την ΑΕΚ στον οποίον δεν θα αγωνιστεί ο Λορέν Μορόν λόγω τιμωρίας όπως και οι τραυματίες Αλφαρέλα, Μεντίλ. Πιθανότητες συμμετοχής δεν έχει ούτε ο Γκαμπριέλ Μισεουί ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο ισχίο και θα επιδιώξει την επιστροφή του στις προπονήσεις ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Αντιθέτως, Κώστας Γαλανόπουλος και Μιχάλης Βοριαζίδης συμμετείχαν στο ομαδικό πρόγραμμα και ο πρώτος είναι πιθανό να είναι στην αποστολή της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, έχοντας όμως χάσει σημαντικό μέρος της προετοιμασίας.