Ολυμπιακός: Αποστολή χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι, μέσα ο Ρέτσος
Εκτός αποστολής στον Ολυμπιακό πλην του τραυματία Πασχαλάκη - που ήταν μία γνωστή απουσία - είναι και οι αναμενόμενοι. Ήτοι ο Ποντένσε λόγω ενοχλήσεων και ο Ροντινέϊ εξαιτίας της ίωσής του, όπως και ο Πιρόλα. Παραμένουν ελέω Copa Africa οι Μπρούνο και Ελ Καμπί.
Εντός αποστολής είναι οι Ρέτσος και Μουζακίτης. Οι παίκτες ανά θέσεις για την αποστολή των Πειραιωτών για το Ατρόμητος - Ολυμπιακός:
Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα και Ρέτσος
Χαφ / εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Φορ: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
