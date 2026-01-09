Ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού με τους αναμενόμενους απόντες και τους Ρέτσο και Μουζακίτη να είναι στους εκλεκτούς.

Εκτός αποστολής στον Ολυμπιακό πλην του τραυματία Πασχαλάκη - που ήταν μία γνωστή απουσία - είναι και οι αναμενόμενοι. Ήτοι ο Ποντένσε λόγω ενοχλήσεων και ο Ροντινέϊ εξαιτίας της ίωσής του, όπως και ο Πιρόλα. Παραμένουν ελέω Copa Africa οι Μπρούνο και Ελ Καμπί.

Εντός αποστολής είναι οι Ρέτσος και Μουζακίτης. Οι παίκτες ανά θέσεις για την αποστολή των Πειραιωτών για το Ατρόμητος - Ολυμπιακός:

Γκολκίπερ: Μπότης και Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα και Ρέτσος

Χαφ / εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Φορ: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι