Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να στερηθεί τις υπηρεσίες τόσο του Ντάνιελ Ποντένσε όσο και του Ροντινέι για τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Με αρκετές απουσίες θα παρουσιαστεί στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος για το 2026 ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να προφυλάξει τόσο τον Ντάνιελ Ποντένσε όσο και τον Ροντινέι αφήνοντάς τους εκτός αποστολής ενώ στα πιτς παραμένει και ο Λορέντσο Πιρόλα λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Ερωτηματικό υπάρχει δίπλα στο όνομα του Παναγιώτη Ρέτσου μετά την επέμβαση στο χέρι, το οποίο ίσως τον αφήσει εκτός για τη μάχη στο Περιστέρι ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Χρήστο Μουζακίτη που πέρασε ίωση και είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση.

Από εκεί και πέρα, τόσο ο Μπρούνο Ονιμαέτσι όσο και ο Αγιούμπ Ελ Καμπί βρίσκονται ακόμα στο Copa Africa.