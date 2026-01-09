Ολυμπιακός: Αναβάλλεται ο αγώνας με τον Αστέρα AKTOR
Είχατε ενημερωθεί από τον Κώστα Νικολακόπουλο στους Galacticos σχετικά με το πιθανότερο παιχνίδι για το οποίο θα ζητούσε αναβολή ο Ολυμπιακός και αυτό ήταν κόντρα στον Αστέρα AKTOR για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Τελικά, οι Πειραιώτες κατέθεσαν επίσημο αίτημα για την αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων καθώς ακολουθεί στις 20/01 το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League.
Μάλιστα, αναμένεται να γίνει αποδεκτό το αίτημα με αποτέλεσμα η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι χωρίς αγώνα το σαββατοκύριακο 17/18 Γενάρη, δηλαδή μετά το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και πριν τη μάχη με τη Λεβερκούζεν.
