Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Galacticos by Interwetten» μεταξύ άλλων στην ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη προς τους παίκτες και το προπονητικό τιμ του Ολυμπιακού.

Ο ρεπόρτερ Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, αναφέρθηκε εκτενώς στην εκπομπή Galacticos by Interwetten στην ομιλία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη προς τους παίκτες και ειδικά στο σκέλος στο οποίο ο ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ αναφέρθηκε στις μεταγραφές του Ιανουαρίου.

Ο Μαρινάκης στην ομιλία του προς τους παίκτες θέλησε να δείξει ότι διοίκηση και προπονητής έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο έμψυχο υλικό, αλλά και για να ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι ατάκες του Μαρινάκη ήταν οι εξής: «Ο Μέντι θέλει ένα κλειστό οικογενειακό γκρουπ. Ξέρει ότι θα ικανοποιούσαμε κάθε του επιθυμία στις μεταγραφές. Αλλά εμπιστεύεται εσάς. Και συμφωνώ μαζί του για τον αριθμό των ποδοσφαιριστών και το ρόστερ. Και δε με νοιάζει τι λέει ο καθένας από την στιγμή που ο προπονητής, ο Ντάρκο (σ.σ. Κοβάσεβιτς), ο Κριστιάν (σ.σ. Καρεμπέ), όλοι εσείς είστε ικανοποιημένοι».