Προπονητής Λεβερκούζεν: «Μάθαμε από την ήττα μας, όμως να το δείξουμε»

Ο Κάσπερ Γιούλμαντ, τεχνικός της Λεβερκούζεν, ανέλυσε το σκεπτικό του πριν τον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο κόουτς Γιούλμαντ στην συνέντευξη Τύπου των Γερμανών πριν το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν επισήμανε ότι «μάθαμε πολλά από την ήττα μας την τελευταία φορά και γενικά από αυτό το παιχνίδι. Ίσως και από τον Ολυμπιακό να μπορούν να πουν το ίδιο. Πρέπει όμως να το δείξουμε στο γήπεδο ότι όντως πήραμε το μάθημά μας.

Γνωρίζουμε καλά την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε. Σίγουρα δεν τα πήγαμε καλά εδώ όταν βρεθήκαμε για την φάση του ομίλου και θα δώσουμε τα πάντα για να παρουσιάσουμε ένα άλλο αγωνιστικό πρόσωπο».

Ο Ρόμπερτ Άντριχ μίλησε εκ μέρους των παικτών: «Το να ακούς τον ύμνο του Champions League ξανά είναι κάτι μοναδικό, όπως φυσικά και τον ύμνο της χώρας. Γνωρίζουμε καλά την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε και θα τα πάμε καλύτερα αυτή τη φορά. Θέλουμε να ξεκινήσουμε το παιχνίδι καλύτερα και να γυρίσουμε στο σπίτι μας με τη νίκη».