Παναθηναϊκός: Μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Πάντοβιτς
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (11/01-21:00) για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, τα εισιτήρια για τον οποίο κυκλοφόρησαν το πρωί της Παρασκευής (09/01).
Οι «πράσινοι» έκαναν προθέρμανση, συνέχισαν με rondo και ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας ενώ ολοκλήρωσαν με τακτική και παιχνίδι. Ο Μίλος Πάντοβιτς έφτασε ακόμα πιο κοντά στην επιστροφή του, μετά την θλάση που είχε υποστεί στον αγώνα Κυπέλλου κόντρα στην Καβάλα, αφού κατάφερε να ακολουθήσει μέρος της προπόνησης.
Ειδικό πρόγραμμα έκανε ο Κυριακόπουλος ενώ θεραπεία ακολούθησε ο Ντέσερς.
