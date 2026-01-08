Παρελθόν από την ΑΕΛ Novibet αποτελεί ο Πέτρος Μπαγκαλιάνης με τους Θεσσαλούς να ανακοινώνουν την λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό.

Οι κινήσεις της ΑΕΛ Novibet στο μεταγραφικό παζάρι συνεχίζονται με τους Θεσσαλούς εκτός από τις αποκτήσεις να προχωράνε και σε αποδεσμεύσεις. Μια από αυτές είναι και του Πέτρου Μπαγκαλιάνη με τον 24χρονο κεντρικό αμυντικό να αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ομάδα.

Ο Μπαγκαλιάνης αγωνίστηκε σε 18 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με τους «βυσσινί» πετυχαίνοντας δύο γκολ, με το ένα να είναι και θεαματικό, μιλάμε για την... βολίδα στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό που άνοιξε τον δρόμο στην μοναδική νίκη της ΑΕΛ Novibet.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Θεσσαλών έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την κοινή συναινετική λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πέτρο Μπαγκαλιάνη.

Η διοίκηση της ομάδας τον ευχαριστεί για την προσφορά του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο και του εύχεται καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στην ποδοσφαιρική του καριέρα».