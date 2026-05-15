Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (15/05) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο AEL FC Arena για την 9η αγωνιστική των play Outs.

Ο κόουτς Τζιανλούκα Φέστα δεν θα έχει στη διάθεσή του στην ΑΕΛ Novibet τους Αποστολάκη, Ενγκόι, Μούργο, Σίστο, Σουρλή και Αναγνωστόπουλο. Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Ιταλός τεχνικός για το ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος είναι οι κάτωθι:

Βενετικίδης, Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Μασόν, Παντελάκης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Ναόρ, Πέρες, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα, Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημηνίκος, Γκρόζος και Αντράντα.